ВИДЕО: Парк отдыха в Великих Луках заполонили динозавры и мамонты

12:39, 27 июля 2020, ПАИ

Динозавры и мамонты заполонили великолукский парк отдыха. Фигуры доисторических животных прибыли в Великие Луки в выходные. 27 июля рабочие распаковывают и монтируют фигуры. Всего в парке установили 40 фигур, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В парке среди зелени деревьев «гуляют» не только динозавры разных видов, но и мамонты, медведи, а также «древние люди» с копьями. При этом фигуры максимально приближены к настоящим – они будут рычать, моргать глазами и двигаться.

Интерактивная выставка будет носить не только развлекательный, но и образовательный характер. Как отметили в «Великолукской правде. Новости», уже сейчас великолучам так интересен проект, что, увидев монтаж фигур, горожане просятся у рабочих перелезть через ленту, чтобы поближе разглядеть динозавров. Одной семье удалось пробраться через ограждения, невзирая на запреты администрации парка.

Доисторических животных и людей в парке отдыха Великих Лук можно будет увидеть совсем скоро.

Как выглядят доисторические животные и люди в парке Великих Лук, смотрите здесь.