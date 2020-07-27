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ВИДЕО: Парк отдыха в Великих Луках заполонили динозавры и мамонты

Фото: газета «Великолукская Правда Новости».

Динозавры и мамонты заполонили великолукский парк отдыха. Фигуры доисторических животных прибыли в Великие Луки  в выходные. 27 июля  рабочие распаковывают и монтируют фигуры. Всего в  парке  установили  40 фигур, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В парке среди зелени деревьев  «гуляют» не только  динозавры разных видов,  но и мамонты,  медведи, а также «древние люди» с копьями. При этом фигуры  максимально приближены к настоящим – они будут рычать, моргать глазами и двигаться. 

Фото: газета «Великолукская Правда Новости».

Интерактивная выставка будет носить не только развлекательный, но и образовательный характер. Как отметили в «Великолукской правде. Новости», уже сейчас великолучам так интересен проект, что, увидев монтаж фигур, горожане просятся  у рабочих  перелезть через ленту, чтобы поближе разглядеть  динозавров. Одной семье  удалось пробраться через ограждения, невзирая на запреты администрации парка.

Доисторических животных и людей в парке отдыха Великих Лук можно будет увидеть совсем скоро. 

Как выглядят доисторические животные и люди в  парке Великих Лук, смотрите здесь.

 

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