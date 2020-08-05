Ещё 30 человек заболели коронавирусом в Псковской области
В Псковской области за сутки подтверждено 30 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число инфицированных в регионе достигло 3869. Статистику на 5 августа опубликовал telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
В Пскове заразились коронавирусом 1198 человек, в Великих Луках – 778. Среди районов лидируют по количеству инфицированных Псковский (315), Островский (275) и Великолукский (182).
В Бежаницком районе заболели коронавирусом 52 человека, в Гдовском – 81, Дедовичском – 51, Дновском – 105, Красногородском – 36, Куньинском – 39, Локнянском – 13, Невельском – 134, Новоржевском – 22, Новосокольническом – 77, Опочецком – 42, Палкинском – 48, Печорском – 42, Плюсском – 98, Порховском – 144, Пустошкинском – 18, Пушкиногорском – 11, Пыталовском – 21, Себежском – 24, Стругокрасненском – 43, Усвятском – 20.
За сутки выздоровел после COVID-19 41 человек, всего в Псковской области побороли коронавирус 2778 человек, скончались 55 человек.