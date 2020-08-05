3,8% населения Псковской области имеют иммунитет к коронавирусу

11:22, 05 августа 2020, ПАИ

В Псковской области 3,8% населения имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в ходе селекторного совещания с медиками 5 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Нестерука, на иммунитет обследованы 4 тыс. 490 человек. Он уверен, что коэффициент распространения коронавируса в Псковской области оптимально низкий, 0,47. При этом главный санитарный врач считает, что показатели «имеют цикличный характер».

«Падают после выходных дней, а потом подрастают в среду-четверг в связи с тем, что идет госпитализация, дополнительные обследования. Этот показатель в среднем за неделю составляет 1,1, что говорит о том, что инфекция у нас распространяется», - сказал Нестерук.

Два из трех показателей соответствуют требованиям третьего этапа, как отметил Нестерук, но он подчеркнул, что Псковская область не сможет перейти к третьему этапу снятия ограничений, пока не будет стабильных показателей.