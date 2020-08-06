46 человек погибли на пожарах в Псковской области

10:05, 06 августа 2020, ПАИ

В Псковской области за семь месяцев 2020 года пожары унесли жизни 46 человек, в том числе одного ребенка. Такие данные содержатся в статистике, предоставленной ГУ МЧС России по Псковской области.

За это время в регионе случилось 3515 пожаров, которые нанесли материальный ущерб в размере 36 миллионов 205 тысяч рублей. Также травмы получили 33 человека.

В большинстве случаев причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем (3073 случая), также пожар возник из-за нарушения правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (182 случая), нарушения правил устройства и эксплуатации печи (148 случаев), поджогов (62 случая).

На пожарах в жилом секторе погибло 46 человек, что составляет 100% от общего числа погибших.

Среди погибших 22 человека пенсионного возраста, один инвалид и один ребенок.

Сотрудники МЧС спасли 269 человек, материальных ценностей на сумму 112 миллионов 824 тысячи рублей, 687 строений, 19 машин.