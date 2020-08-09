Михаил Ведерников: Традиционных линеек 1 сентября не будет

00:41, 09 августа 2020, ПАИ

В Псковских школах в грядущем учебном году 1 сентября не будет традиционных линеек. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своём традиционном видеообращении к жителям региона на своей странице в социальной сети Instagram.

«Мы планируем начать учебный год как положено, 1 сентября. Единственное, что, скорее всего, традиционных линеек не будет и необходимо будет соблюдать ряд дополнительных требований Роспотребнадзора», – рассказал Михаил Ведерников.

В частности, речь идёт о закреплении отдельного кабинета за каждым классом. Отмечается, что школы будут работать в очном режиме.

Михаил Ведерников отметил, что сейчас стоит главная задача – не допустить возникновения новых крупных вспышек.

«Если мы все будем следовать рекомендациям Роспотребнадзора, то в скором будущем вернёмся к обычному, привычному, полноценному режиму жизни», – заключил губернатор.