Михаил Ведерников анонсировал переговоры с «Россетью» о модернизации энергосетей в регионе

00:43, 09 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал переговоры с ПАО «Россети» по программе модернизации энергосетей региона. Об этом он сообщил в традиционном видеообращении к подписчикам своего аккаунта в Instagram.

Глава региона напомнил, что в Воронеже, на открытии цифровой подстанции «Спутник», которое состоялось 31 июля, прошла продуктивная встреча с генеральным директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским.

«Договорились, что в сентябре он приедет в Псковскую область для обсуждения программы модернизации энергосетей региона. Мы рассчитываем, что этот проект можно будет реализовать в течение ближайших двух лет и главная задача: мы решим проблему частых отключений, особенно отдаленных населенных пунктов. Эта тема, к сожалению, острая и актуальная для нашего региона. Надеюсь, что вместе с «Россетями» мы с этим вопросом справимся в ближайшее время», - отметил губернатор.