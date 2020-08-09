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Общество

Михаил Ведерников анонсировал переговоры с «Россетью» о модернизации энергосетей в регионе

Фото пресс-службы АПО.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал переговоры с ПАО «Россети»  по программе модернизации энергосетей региона. Об этом он сообщил в традиционном  видеообращении  к подписчикам своего аккаунта в Instagram.

Глава региона напомнил, что в  Воронеже, на открытии цифровой подстанции «Спутник», которое состоялось 31 июля, прошла продуктивная встреча с генеральным директором ПАО «Россети» Павлом  Ливинским.

«Договорились, что в сентябре он приедет в Псковскую область для обсуждения программы модернизации энергосетей региона. Мы рассчитываем, что этот проект можно будет реализовать в течение ближайших двух лет и главная задача: мы решим проблему частых отключений, особенно отдаленных населенных пунктов. Эта тема, к сожалению, острая и актуальная для нашего региона. Надеюсь, что вместе с «Россетями» мы с этим вопросом справимся в  ближайшее время», - отметил губернатор.

 

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