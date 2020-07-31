Михаил Ведерников принял участие в церемонии открытия цифровой подстанции «Спутник» в Воронеже

18:35, 31 июля 2020, ПАИ

31 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии открытия цифровой подстанции 110 кВ «Спутник» мощностью 80 МВА в Воронеже, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Энергообъект – один из самых современных в России, построен с применением полного комплекса отечественных передовых технологий и оборудования, серьёзная часть которого разработана и произведена на великолукском предприятии «ЗЭТО».

В пуске подстанции приняли участие гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский, губернатор Воронежской области Александр Гусев и другие официальные лица. От Псковской области на площадке энергообъекта также присутствовали депутат Государственной Думы Александр Козловский и руководство ЗАО «ЗЭТО».

Гендиректор компании Павел Ливинский обратил внимание, что открытие подстанции – важный шаг на пути реализации концепции цифровой трансформации группы «Россети». «Энергообъект технически полностью соответствует требованиям времени. При этом всё применённое здесь оборудование произведено в России. С конца 2017 года группой «Россети» построено 72 подстанции с применением цифровых технологий, ещё 51 подобный объект мы введём до конца следующего года, в том числе впервые – на Урале, Юге и в Поволжье», – отметил Павел Ливинский.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подчеркнул, что в регионе реализуется большое количество различных проектов в области промышленности, жилищного строительства, что ведёт к увеличению потребляемой мощности, необходимости расширения электросетевой инфраструктуры. «Энергетики оперативно откликаются на эти запросы, стремятся удовлетворить растущие потребности региона, инвестируя в новое, передовое оборудование, строя высокотехнологичные центры питания», – заметил он.

В свою очередь Михаил Ведерников поздравил жителей Воронежа с открытием значимого для региона энергообъекта. «Мне очень приятно, что Псковская область в лице наших предприятий внесла серьёзный вклад в строительство и открытие данной цифровой подстанции. Этот объект уникальный: всё оборудование, которое здесь находится, отечественного производства, некоторое установлено на таком объекте впервые. Поэтому мы будем оправдывать оказанное нам доверие и делать всё возможное, чтобы, в том числе и с участием псковских компаний, такие объекты появлялись по всей стране. Если говорить о компании «Россети», то хочу отметить, что это одна из самых динамично развивающихся компаний, технологичных, и что главное – компания очень внимательно относится к интересам регионов», – заметил глава региона.

На подстанции установлены два силовых трансформатора по 40 МВА каждый, комплектные распределительные устройства 10 и 110 кВ. Применены цифровые технологии в системах автоматизации и управления оборудованием.