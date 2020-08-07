Однодневные туры по Псковской области пользуются популярностью у псковичей
Псковичи чаще всего выбирают короткие, однодневные туры по Псковской области. Об этом рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова во время пресс-конференции, посвящённой ситуации на рынке туризма региона, 7 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Короткие однодневные туры по области пользуются популярностью у псковичей, - отметила Светлана Баранова. – Люди выбирают больше семейные путешествия, стало много индивидуальных заказов».
По словам спикера, уже на протяжении двух недель собираются группы туристов, в том числе и многочисленные.
«В эти выходные будет группа 40 человек, - отметила Баранова. – Страх перед пандемией отступает».
Среди псковичей остаётся также традиционный спрос на отдых в Сочи, Анапе и Абхазии.