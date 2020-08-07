Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»

18:23, 07 августа 2020, ПАИ

7 августа губернатор Псковской области внёс изменения в свой указ от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 06 августа 2020 г. № 1421, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 03 августа 2020 г. № 1399» дополнить словами «, от 06 августа 2020 г. № 1421»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 15 августа 2020 г.»;

3) подпункты «а» и «в» подпункта 5 пункта 2 признать утратившими силу.

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» следующие изменения:

1) подпункт «ж» подпункта 4 признать утратившим силу;

2) в подпункте «а» подпункта 5 слово «зрелищных,» исключить;

3) подпункт «а» подпункта 6 признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М. Ведерников