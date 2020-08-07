Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 августа

18:31, 07 августа 2020, ПАИ

7 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в свой указ, направленный на борьбу с коронавирусом. Основные ограничительные мероприятия новая редакция документа продлевает еще на неделю, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Так, до 15 августа в Псковской области сохраняется запрет на проведение различных массовых мероприятий, работу кинотеатров, детских игровых комплексов, аттракционов и досуговых учреждений, посещение ночных клубов, бассейнов и аквапарков.

Сохраняются требования соблюдать социальную дистанцию, масочный и в определенных случаях перчаточный режима. Владельцы торгово-развлекательных центров, заведений общественного питания, а также организации, осуществляющие розничную торговлю и оказывающие услуги, должны соблюдать требования Роспотребнадзора.

При этом новая редакция указа разрешает людям, прибывшим на территорию Псковской области из иностранных государств, не сообщать о своем приезде в страну и не предоставлять данные о поездке и контактную информацию о себе. Необходимость соблюдать соответствующие постановления главного государственного санитарного врача РФ остается.