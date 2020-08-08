Тёплые выходные обещает Пскову гидрометцентр
Солнечная погода с небольшой облачностью в субботу и осадками в воскресенье ожидается в Пскове. По данным Гидрометцентра России, 8 августа столбик термометра поднимется до отметки в +26 градусов, ночью же прогнозируют +14 градусов. Днём 9 августа в Пскове воздух может прогреться лучше – до +27 градусов, ночью – до +16 градусов. Кратковременные дожди возможны и днём, и ночью. Ранее гидрометцентр предупреждал о сильных осадках в Псковской области в начале августа.