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Общество

Тёплые выходные обещает Пскову гидрометцентр

Выходные в Пскове могут быть солнечными, но дождливыми. Фото Андрея Степанова

 

Солнечная погода с небольшой облачностью в субботу и осадками в воскресенье ожидается в Пскове. По данным Гидрометцентра России, 8 августа столбик термометра поднимется до отметки в +26 градусов, ночью же прогнозируют +14 градусов. Днём 9 августа в Пскове воздух может прогреться лучше – до +27 градусов, ночью – до +16 градусов. Кратковременные дожди возможны и днём, и ночью. Ранее гидрометцентр предупреждал о сильных осадках в Псковской области в начале августа.

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