0
10:03
ВИДЕО: Петербургские вейкбордисты готовятся к участию в чемпионате Псковской области
10:00
Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2020 года
09:39
ФОТОФАКТ: У районной поликлиники в Пскове разрастается помойка
09:31
Ростовский подрядчик «Газпрома» открыл подразделение в Пскове для строительства социально значимого объекта
09:20
Псковский театр драмы направил открытое письмо Александру Калягину
09:13
Ещё 52 жителя Псковской области вылечились от коронавируса
07:34
Выставка художницы Ирины Гладун открылась в Пскове
Еще новости
Общество

Гидрометцентр предупредил о сильных осадках в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова.

В 11 регионах России, в том числе в Псковской области, синоптики прогнозируют ливни, град и сильный ветер в ближайшие дни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Специалист уверен, что сильные осадки обрушатся на Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области. Ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду.

Непогода ожидается также в Архангельской области и Коми. Это связано с циклоном, который перемещается по северу европейской территории.

Ливневые дожди и ветер не исключены в центральной части России.

Ранее начальник Псковского ЦГМС сообщала, что в выходные дни Псковская область отдохнет от дождей, а температура воздуха установится в пределах +20…+22 градусов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

ВИДЕО: Петербургские вейкбордисты готовятся к участию в чемпионате Псковской области
31 июля 2020
ВИДЕО: Петербургские вейкбордисты готовятся к участию в чемпионате Псковской области
Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2020 года
31 июля 2020
Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2020 года
ФОТОФАКТ: У районной поликлиники в Пскове разрастается помойка
31 июля 2020
ФОТОФАКТ: У районной поликлиники в Пскове разрастается помойка
Псковский театр драмы направил открытое письмо Александру Калягину
31 июля 2020
Псковский театр драмы направил открытое письмо Александру Калягину
Ещё 52 жителя Псковской области вылечились от коронавируса
31 июля 2020
Ещё 52 жителя Псковской области вылечились от коронавируса
Выставка художницы Ирины Гладун открылась в Пскове
31 июля 2020
Выставка художницы Ирины Гладун открылась в Пскове
Гидрометцентр предупредил о сильных осадках в Псковской области
31 июля 2020
Гидрометцентр предупредил о сильных осадках в Псковской области
«Владыка кормит Владыку»: в Instagram опубликовали новую фотографию митрополита Тихона с питомцем
30 июля 2020
«Владыка кормит Владыку»: в Instagram опубликовали новую фотографию митрополита Тихона с питомцем

Идет загрузка...