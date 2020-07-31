Гидрометцентр предупредил о сильных осадках в Псковской области

07:15, 31 июля 2020, ПАИ

В 11 регионах России, в том числе в Псковской области, синоптики прогнозируют ливни, град и сильный ветер в ближайшие дни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Специалист уверен, что сильные осадки обрушатся на Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области. Ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду.

Непогода ожидается также в Архангельской области и Коми. Это связано с циклоном, который перемещается по северу европейской территории.

Ливневые дожди и ветер не исключены в центральной части России.

Ранее начальник Псковского ЦГМС сообщала, что в выходные дни Псковская область отдохнет от дождей, а температура воздуха установится в пределах +20…+22 градусов.