Михаил Ведерников: Масочный режим не отменён

09:21, 09 августа 2020, ПАИ

В Псковской области сохраняются требования носить защитные маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Масочный режим не отменён, написал губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram в ответ на вопрос местной жительницы.

«Здравствуйте. Многие жители убеждены, что масочный режим отменён. Разъясните, пожалуйста, где и как люди должны носить маски», – написала псковичка.

Михаил Ведерников ответил, что масочный режим в Псковской области не отменен. Так, согласно последней редакции указа губернатора, в регионе сохраняются требования соблюдать социальную дистанцию, масочный и в определённых случаях перчаточный режим. Владельцы торгово-развлекательных центров, заведений общественного питания, а также организации, осуществляющие розничную торговлю и оказывающие услуги, должны соблюдать требования Роспотребнадзора.

Таким образом, псковичи обязаны носить маски в общественном транспорте, включая легковое такси, в местах приобретения товаров, работ, услуг (в том числе в объекте предприятия общественного питания, за исключением времени приёма пищи), на работе при одновременном нахождении в помещении более одного гражданина, в иных общественных местах в случае невозможности соблюдения социальной дистанции и в других случаях, где того требуют правила Роспотребнадзора.

Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 августа.