Эксперт: Реальной угрозы распространения нового вируса в России нет

22:47, 09 августа 2020, ПАИ

Вероятность того, что лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) придёт в Россию, мала, пока границы с Китаем остаются закрытыми. Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев оценил угрозу распространения в России нового смертельного вируса, пишет РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в Китае регистрируются случаи острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, но в России её нет. «Определённая угроза распространения лихорадки в мире всегда есть, но вероятность, что она будет в России, мала... Граница с Китаем у нас ещё закрыта, так что реальной угрозы пока нет», – заверил Малеев.

Он пояснил, что необходимо разобраться, какие клещи переносят лихорадку, и, возможно, в России таких нет.

Лихорадка SFTS, по словам специалиста, известна с 2009 года. Она встречалась также в Японии, Южной Корее и Вьетнаме, но больших вспышек заболеваемости не было. «Сейчас нужно изучать и следить за лихорадкой, но заранее паниковать не стоит», – резюмировал собеседник агентства.