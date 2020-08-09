0
23:44
«Грибов тьма»: жители Псковской области делятся фотографиями лесного урожая
22:33
Птицы из гдовского «Дома белого аиста» отправились в южные края
22:12
Праздничное богослужение прошло на месте возрождающегося Пантелеимонова монастыря в Пскове
20:48
Михаил Ведерников: Сето через века пронесли свою обособленность и самобытность
19:49
Публикуем видео с места столкновения Audi и пассажирского автобуса под Псковом
19:07
26 градусов тепла обещают псковичам в понедельник
17:53
ВИДЕО: Силовой кабель загорелся на предприятии в Пскове
Еще новости
Общество

Эксперт: Реальной угрозы распространения нового вируса в России нет

Фото: Андрей Степанов.

Вероятность того, что лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) придёт в Россию, мала, пока границы с Китаем остаются закрытыми. Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев оценил угрозу распространения в России нового смертельного вируса, пишет РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в Китае регистрируются случаи острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, но в России её нет. «Определённая угроза распространения лихорадки в мире всегда есть, но вероятность, что она будет в России, мала... Граница с Китаем у нас ещё закрыта, так что реальной угрозы пока нет», – заверил Малеев.

Он пояснил, что необходимо разобраться, какие клещи переносят лихорадку, и, возможно, в России таких нет.

Лихорадка SFTS, по словам специалиста, известна с 2009 года. Она встречалась также в Японии, Южной Корее и Вьетнаме, но больших вспышек заболеваемости не было. «Сейчас нужно изучать и следить за лихорадкой, но заранее паниковать не стоит», – резюмировал собеседник агентства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

«Грибов тьма»: жители Псковской области делятся фотографиями лесного урожая
09 августа 2020
«Грибов тьма»: жители Псковской области делятся фотографиями лесного урожая
Птицы из гдовского «Дома белого аиста» отправились в южные края
09 августа 2020
Птицы из гдовского «Дома белого аиста» отправились в южные края
Праздничное богослужение прошло на месте возрождающегося Пантелеимонова монастыря в Пскове
09 августа 2020
Праздничное богослужение прошло на месте возрождающегося Пантелеимонова монастыря в Пскове
Михаил Ведерников: Сето через века пронесли свою обособленность и самобытность
09 августа 2020
Михаил Ведерников: Сето через века пронесли свою обособленность и самобытность
Публикуем видео с места столкновения Audi и пассажирского автобуса под Псковом
09 августа 2020
Публикуем видео с места столкновения Audi и пассажирского автобуса под Псковом
26 градусов тепла обещают псковичам в понедельник
09 августа 2020
26 градусов тепла обещают псковичам в понедельник
ВИДЕО: Силовой кабель загорелся на предприятии в Пскове
09 августа 2020
ВИДЕО: Силовой кабель загорелся на предприятии в Пскове
Возгорание силового кабеля произошло на улице Леона Поземского в Пскове
09 августа 2020
Возгорание силового кабеля произошло на улице Леона Поземского в Пскове

Идет загрузка...