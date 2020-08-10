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Общество

10 монахов Крыпецкого монастыря под Псковом заразились коронавирусом

Фото: Дарья Хваткова.

У десяти монахов Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря, расположенного в Псковском районе, обнаружили коронавирус. Часть заболевших госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба Псковской епархии.

В обители ввели строгий карантин. Приём паломников прекратили до особого распоряжения. Богослужения совершаются только в присутствии братии обители.

Также в епархии напомнили о случае заражения коронавирусной инфекцией сотрудницы паломнического центра Псково-Печерского монастыря. «Все общавшиеся с больной направлены на карантин. В монастырь была приглашена комиссия Роспотребнадзора, согласно предписаниям которой в паломническом центре проведена дезинфекция и другие санитарные мероприятия», – отметили в пресс-службе.

В епархии ещё раз призвали прихожан с ответственностью и заботой относиться к здоровью близких и не подвергать их жизни опасности.

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