Заразился коронавирусом в Псково-Печерском монастыре сотрудник паломнического центра
Среди персонала паломнического центра Псково-Печерского монастыря выявлен один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
Глава региона заметил, что с постояльцами работник центра не контактировал, поэтому как очаг данный случай заболевания пока не классифицируется.
«Все необходимые профилактические меры приняты», – подчеркнул губернатор.
Михаил Ведерников отметил, что активными остаются вспышки в Псковской областной больнице, где выявлен ещё один инфицированный коронавирусом.