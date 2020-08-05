Заразился коронавирусом в Псково-Печерском монастыре сотрудник паломнического центра

22:55, 05 августа 2020, ПАИ

Среди персонала паломнического центра Псково-Печерского монастыря выявлен один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

Глава региона заметил, что с постояльцами работник центра не контактировал, поэтому как очаг данный случай заболевания пока не классифицируется.

«Все необходимые профилактические меры приняты», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что активными остаются вспышки в Псковской областной больнице, где выявлен ещё один инфицированный коронавирусом.