0
22:55
Заразился коронавирусом в Псково-Печерском монастыре сотрудник паломнического центра
20:16
Российские туристы рассказали, как изменился отдых в Турции
19:55
Семья из Великих Лук строит дом для людей с ограниченными возможностями здоровья
19:15
Псковские спортсмены завоевали 16 наград на спортивном фестивале среди инвалидов СЗФО
18:36
Жора Крыжовников опроверг информацию о кастинге в массовку фильма «Дорога»
18:05
Ремонт дороги Заполье – Гдов досрочно завершили в Плюсском районе
17:57
Четыре крупных ресторана закрылись в Пскове из-за пандемии
Еще новости
Общество

Заразился коронавирусом в Псково-Печерском монастыре сотрудник паломнического центра

Фото: Андрей Степанов.

Среди персонала паломнического центра Псково-Печерского монастыря выявлен один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

Глава региона заметил, что с постояльцами работник центра не контактировал, поэтому как очаг данный случай заболевания пока не классифицируется.

«Все необходимые профилактические меры приняты», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что активными остаются вспышки в Псковской областной больнице, где выявлен ещё один инфицированный коронавирусом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Заразился коронавирусом в Псково-Печерском монастыре сотрудник паломнического центра Псковский общепит не выдержит второй волны коронавируса – Андрей Филатов В России 5 204 человека заболели коронавирусом за сутки Открытие бассейнов и кинотеатров в Псковской области обсудят через неделю Коронавирусом в Великих Луках заразились ещё три человека В Пскове коронавирусом заболели 1 198 человек За сутки в Псковской области выздоровевших после коронавируса больше, чем заболевших Ещё 30 человек заболели коронавирусом в Псковской области Ираида Сивачёва: В этом году важна вакцинация До конца года вакцина от коронавируса поступит в псковские медучреждения
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Заразился коронавирусом в Псково-Печерском монастыре сотрудник паломнического центра
05 августа 2020
Заразился коронавирусом в Псково-Печерском монастыре сотрудник паломнического центра
Российские туристы рассказали, как изменился отдых в Турции
05 августа 2020
Российские туристы рассказали, как изменился отдых в Турции
Семья из Великих Лук строит дом для людей с ограниченными возможностями здоровья
05 августа 2020
Семья из Великих Лук строит дом для людей с ограниченными возможностями здоровья
Псковские спортсмены завоевали 16 наград на спортивном фестивале среди инвалидов СЗФО
05 августа 2020
Псковские спортсмены завоевали 16 наград на спортивном фестивале среди инвалидов СЗФО
Жора Крыжовников опроверг информацию о кастинге в массовку фильма «Дорога»
05 августа 2020
Жора Крыжовников опроверг информацию о кастинге в массовку фильма «Дорога»
Ремонт дороги Заполье – Гдов досрочно завершили в Плюсском районе
05 августа 2020
Ремонт дороги Заполье – Гдов досрочно завершили в Плюсском районе
Четыре крупных ресторана закрылись в Пскове из-за пандемии
05 августа 2020
Четыре крупных ресторана закрылись в Пскове из-за пандемии
Псковский ресторатор: Люди уходят из профессии
05 августа 2020
Псковский ресторатор: Люди уходят из профессии

Идет загрузка...