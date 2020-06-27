На колесе обозрения в Великих Луках установили 20 кабин

22:02, 11 августа 2020, ПАИ

Сегодня, 11 августа, на новом колесе обозрения в парке культуры и отдыха в Великих Луках установили 20 закрытых кабин, сообщает газаета «Великолукская правда. Новости».

Планируется, что колесо обозрения с кабинками будет работать круглый год. В них всё предусмотрено для комфортного катания: зимой кабинки будут отапливаться, а летом – проветриваться с помощью кондиционера. Ожидается, что 45-метровый гигант весом 130 тонн встретит первых посетителей 22 августа, в День города.

Ранее сообщалось, что парк отдыха заполонили динозавры и мамонты. В парке установили 40 фигур доисторических животных и людей. Интерактивная выставка будет носить не только развлекательный, но и образовательный характер.

Также 11 августа стало известно, что вандалы повредили декоративное ограждение, установленное накануне вокруг интерактивной выставки.

Ранее губернатор Михаил Ведерников сообщил о том, что вандалы отломали зубы у скульптур динозавров в Великих Луках, и призвал псковичей объединиться против «кухонных варваров».