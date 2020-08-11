Вандалы изорвали ограждение вокруг великолукского динопарка

12:18, 11 августа 2020, ПАИ

Вандалы повредили декоративное ограждение, установленное накануне вокруг интерактивной выставки с динозаврами в парке культуры и отдыха Великих Лук. Об этом сообщают местные жители в группе «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

«Скажите, как это называется? Где культура у нашего народа города? И смех и грех», - негодуют очевидцы.

В комментариях великолучане возмутились таким отношением своих земляков к благоустройству города. «И до открытия не дожил парк», - констатируют пользователи соцсети.

Ранее губернатор Михаил Ведерников сообщил о том, что вандалы отломали зубы у скульптур динозавров в Великих Луках и призвал псковичей объединиться против «кухонных варваров».

При этом жители города положительно реагировали на такой дизайн ограждения. Какие скульптуры поставили в парке культуры и отдыха Великих Лук, или, как окрестили интерактивную выставку сами жители, «динопарке», смотрите здесь.