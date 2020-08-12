Исследовательские работы начались в Анастасиевской часовне в Пскове

17:37, 12 августа 2020, ПАИ

В Пскове в Анастасиевской часовне специалисты проводят исследовательские работы, необходимые для разработки проекта реставрации живописи. Об этом сообщает отдел фресок Псковского музея-заповедника в группе в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих начал сбор пожертвований на сохранение часовни. Необходимые работы будут проходить в три этапа: составление проектной документации, противоаварийное укрепление и реставрация живописи. Также фонд приступил к съёмке документального фильма под рабочим названием «Анастасия». Над фильмом работает известный режиссер-документалист Валерий Шатин.

Фонд «Внимание» также присоединяется к проекту реставрации Анастасиевской часовни, планируя собрать 300 тысяч рублей, недостающие для составления проекта реставрации живописи.