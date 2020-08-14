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Общество

Убийство XIII века в Островском районе «расследуют» археологи

Фото: ПАИ.

Во время археологической разведки в Островском районе специалисты обнаружили погребение XIII века. Об этом рассказали на пресс-конференции  в Археологическом центре региона, посвященной предварительным итогам полевого сезона 2020 года, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Еще в 2018 году сотрудники Островского музея нашли шейную гривну, далее этим делом занялись археологи. Большого могильника специалисты не нашли, но обнаружили балтское захоронение.

«Оказалось, что это детектив XIII века», - отметили работники Центра. Выяснилось, что в Островском районе захоронена женщина с темно-каштановыми волосами 45-50 лет, со сломанным при жизни пальцем и со сломанной нижней челюстью. «Перелом челюсти произошел одновременно с ее смертью», - пояснили археологи.

В погребении сохранились волосы и фрагменты органики, с которыми начинает работу антрополог. Костей сохранилось очень мало.

К слову, «тортик», который сотрудники Археологического центра недавно выставляли в качестве фотозагадки, и был шейной гривной, упакованной для транспортировки. Сейчас она представлена на выставке, которая будет доступна псковичам 17 августа.

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