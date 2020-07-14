Загадочный «торт» показали археологи псковичам

09:09, 14 июля 2020, ПАИ

Участники недавней экспедиции в Островском районе вернулись в Археологический центр с необычной находкой, по внешнему виду предмет напоминает торт. Пока что археологи держат в секрете, что за «торт» они обнаружили, и предлагают псковичам эту фотозагадку в своем Instagram.

«Что же это такое?» - спрашивают специалисты и предлагают любопытным жителям города прийти за ответом 15 августа, в День археолога.

Ранее археологи обещали устроить в свой профессиональный праздник показ находок текущего сезона.

Недавно они рассказали о том, что нашли необычный точильный камень, незаконченное резное навершие из кости в виде головы Волан-де-Морта, а также похожее на iPhone старинное сетевое грузило.

О некоторых находках, сделанных на Козьмодемьянском XII раскопе, расположенном по центру проезжей части улицы Леона Поземского в Пскове, можно узнать здесь.

Кроме этого, в сквере Народовластия археологи обнаружили каменную постройку XVII-XVIII веков, которая может стать объектом туристического показа.