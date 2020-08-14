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Общество

Более 1500 находок сделали псковские археологи в этом сезоне

Фото: ПАИ.

В 2020 году псковские археологи вели раскопки на шести крупных площадках. Коллекция артефактов за сезон пополнилась более чем на 1500 единиц. Об этом сообщили сотрудники Археологического центра Псковской области на пресс-конференции 14 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего за 2020 год специалисты обследовали более трех тысяч квадратных метров.

Самые яркие и знаковые находки представлены на выставке, которая будет работать для посетителей 17 августа.

Так, в Островском районе археологи обнаружили женское погребение XIII века. У женщины была сломана челюсть, но что стало причиной ее смерти, специалисты выяснить не могут.

Фото: ПАИ.

В этом году специалисты вскрыли несколько каменных построек, оказавшихся под землей. На улице Леона Поземского были найдены подвальные части каменных жилых построек XVI-XVII веков, на повороте к церкви Козьмы и Дамиана раскрыли остатки каменной постройки, которая, скорее всего, относилась к храму, на территории бывшей ТЭЦ выявили жилые и хозяйственные постройки XV – XVII веков, следы уличной городской планировки (XIV-XV веков), остатки производственного комплекса — железоплавильный горн, жернова для измельчения железной руды.

Фото: ПАИ.

Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова рассказала, что сотрудники учреждения вели раскопки и зимой, и летом. Уже 3 января специалисты вышли на раскоп на улице Леона Поземского. «Когда начался карантин, мы не могли остановить работы, поскольку они важны для города», - подчеркнула Марина Кулакова.

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