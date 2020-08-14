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Общество

Из-за моровых поветрий и войн в XIII веке прервалась традиция заселения на Запсковье

Псковские археологи проследили динамику освоения земель на территории Запсковья. Выяснилось, что с середины XIII по XV век традиция заселения на окраине города прерывается. Об этом сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова на пресс-конференции 14 августа, посвященной предварительным итогам сезона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В сквере Парламентаризма на улице Леона Поземского археологи сумели выйти на культурный слой XI-XII веков: обнаружили деревянные постройки и печные конструкции этого периода. «Но в середине XIII века, когда начинаются активные военные события, моровые поветрия, наблюдается прерывание традиции заселения на окраине города до XV века», - отметила Марина Кулакова.

Фото: ПАИ.

«Таким образом, мы проследили это археологически. А потом связали динамику освоения земель с летописными источниками и выяснили, почему это произошло», - пояснила спикер.

Всего в этом сезоне псковские археологи обнаружили более 1500 артефактов, раскопки велись на шести крупных площадках города и области.

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