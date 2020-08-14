Печорский орган реставрируют на пожертвования

14:15, 14 августа 2020, ПАИ

В Печорах реставрацию органа в лютеранской кирхе Святого Петра проводят на пожертвования жителей. Об этом рассказал молодой органист Денис Маханьков в эфире проекта ПАИ-live 14 августа.

По словам Дениса Маханькова, пожертвования также нужны для организации музыкального процесса, чтобы приглашать разных музыкантов. «Порой места даже местным органистам не остается, потому что большой очень интерес органистов со всего мира», - сказал гость эфира.

Кроме того, он рассказал, что печорский орган входит в число 10 исторических органов России, это орган международного значения. Благодаря органным мастерам, которые «фанатично работают» и уже более 15 раз приезжали на пожертвования слушателей, инструмент находится уже в гораздо лучшем состоянии, чем когда Денис Маханьков в первый раз с ним познакомился в 2014 году.

В 2014 году, когда Маханьков приехал в Печоры, концерты уже проходили в церкви, но орган «угасал». «Это было исполнение на органе-инвалиде. Орган мог продемонстрировать только треть возможностей, треть была расстроена. Множество деталей не работало, механизмов - не функционировало», - сказал он.

Денис Маханьков отметил, что решено было действовать «здесь и сейчас». По его словам, было решено проводить концерты «не на должном уровне», но уже собирать пожертвования и приглашать мастеров. «Так и живем по сей день. Восстановление еще не закончено, но вопиющие недостатки устранены, проведена генеральная настройка», - добавил гость эфира.