Стефани Майер напишет ещё две книги о вампирах из «Сумерек»

11:50, 15 августа 2020, ПАИ

Автор Стефани Майер, у которой в начале августа вышла книга «Солнце полуночи» («Midnight sun»), написанная от лица вампира Эдварда из саги «Сумерки», объявила, что планирует создать ещё два романа в этой же серии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету USA Today.

«У меня есть ещё две книги, которые я хочу написать. Пока я обрисовала их в общих чертах и ​​написала первую главу. Однако пока это не то, чем я готова заниматься прямо сейчас. Я хочу поработать над чем-то новым», – рассказала Майер.

Она также уточнила, что хочет создать новый мир, в котором будут другие правила и новая мифология, судя по всему, не связанная с вампирами и их законами: «Мифология – это мой конёк».

Первые четыре романа Стефани Майер о вампире Эдварде и обычной девушке Белле более четырёх лет входили в список самых продаваемых книг. По всему миру поклонники приобрели более 160 миллионов экземпляров саги, книги перевели на 49 языков. На основе «Сумерек» также поставили пять фильмов с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт в главных ролях.