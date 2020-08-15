0
12:07
Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
11:56
Михаил Ведерников встретился с новым начальником псковского УФСИН
11:50
Стефани Майер напишет ещё две книги о вампирах из «Сумерек»
10:17
Пропавшего в октябре прошлого года псковича разыскивает полиция
09:47
Telegram запустил видеозвонки
23:54
До +26 градусов будет в Псковской области 15 августа
23:24
Участники «Десантного взвода» совершили под Псковом десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 километров
Еще новости
Общество

Стефани Майер напишет ещё две книги о вампирах из «Сумерек»

Автор Стефани Майер, у которой в начале августа вышла книга «Солнце полуночи» («Midnight sun»), написанная от лица вампира Эдварда из саги «Сумерки», объявила, что планирует создать ещё два романа в этой же серии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету USA Today.

«У меня есть ещё две книги, которые я хочу написать. Пока я обрисовала их в общих чертах и ​​написала первую главу. Однако пока это не то, чем я готова заниматься прямо сейчас. Я хочу поработать над чем-то новым», – рассказала Майер.

Она также уточнила, что хочет создать новый мир, в котором будут другие правила и новая мифология, судя по всему, не связанная с вампирами и их законами: «Мифология – это мой конёк».

Первые четыре романа Стефани Майер о вампире Эдварде и обычной девушке Белле более четырёх лет входили в список самых продаваемых книг. По всему миру поклонники приобрели более 160 миллионов экземпляров саги, книги перевели на 49 языков. На основе «Сумерек» также поставили пять фильмов с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт в главных ролях. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
15 августа 2020
Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
Михаил Ведерников встретился с новым начальником псковского УФСИН
15 августа 2020
Михаил Ведерников встретился с новым начальником псковского УФСИН
Стефани Майер напишет ещё две книги о вампирах из «Сумерек»
15 августа 2020
Стефани Майер напишет ещё две книги о вампирах из «Сумерек»
Пропавшего в октябре прошлого года псковича разыскивает полиция
15 августа 2020
Пропавшего в октябре прошлого года псковича разыскивает полиция
Telegram запустил видеозвонки
15 августа 2020
Telegram запустил видеозвонки
До +26 градусов будет в Псковской области 15 августа
14 августа 2020
До +26 градусов будет в Псковской области 15 августа
Участники «Десантного взвода» совершили под Псковом десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 километров
14 августа 2020
Участники «Десантного взвода» совершили под Псковом десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 километров
Массовые мероприятия в школах будут запрещены до нового года
14 августа 2020
Массовые мероприятия в школах будут запрещены до нового года

Идет загрузка...