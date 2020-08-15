Линейки 1 сентября пройдут в Псковской области с ограничениями

18:15, 15 августа 2020, ПАИ

В Псковской области линейки в школах 1 сентября пройдут с определёнными ограничениями. Как заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении, вопрос о проведении линеек он обсудил с главным санитарным врачом Псковской области Александром Нестеруком.

По словам главы региона, достигнута предварительная договорённость о том, что линейки пройдут с определёнными ограничениями, не для всех школ, а именно для указанных классов. Окончательно решение будет принято ориентировочно 25 августа.

«Я абсолютно разделяю мнение родителей, что для детей это праздник, и, конечно, нужно постараться учесть эти пожелания», – сказал Михаил Ведерников.