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Общество

Линейки 1 сентября пройдут в Псковской области с ограничениями

В Псковской области линейки в школах 1 сентября пройдут с определёнными ограничениями. Как заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении, вопрос о проведении линеек он обсудил с главным санитарным врачом Псковской области Александром Нестеруком. 

По словам главы региона, достигнута предварительная договорённость о том, что линейки пройдут с определёнными ограничениями, не для всех школ, а именно для указанных классов. Окончательно решение будет принято ориентировочно 25 августа.

«Я абсолютно разделяю мнение родителей, что для детей это праздник, и, конечно, нужно постараться учесть эти пожелания», – сказал Михаил Ведерников. 

 

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