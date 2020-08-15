Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям Псковской области

18:02, 15 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона. Видеозапись с ответами на актуальные вопросы глава региона опубликовал в своём Instagram.

В частности, губернатор заявил, что эпидемическая ситуация в Псковской области стабильно улучшается, но в регионе увеличилось количество ковид-диссидентов. Кроме того, по мнению Михаила Ведерникова, если бы в регионе до сих пор были закрыты кинотеатры, театры и бассейны, то Псковская область могла бы их потерять.

Также губернатор анонсировал проведение со следующей недели в Псковской области рейдов по проверке соблюдения гражданами предписаний: все должны носить маски в общественных местах – автобусах, магазинах.

Михаил Ведерников, помимо прочего, рассказал, насколько популярен у жителей регионе авиамаршрут Псков – Симферополь. Также стало известно, что программа газификации в Псковской области на 2021–2025 годы будет расширена, а в котельной Псковского района начался ремонт оборудования.

Губернатора возмутила история с убийством собаки в Невельском районе, он пообещал не оставить этот случай без разбирательства.

Михаил Ведерников также призвал родителей и детей внимательно отнестись к требованиям Роспотребнадзора в грядущем учебном году. Линейки 1 сентября в регионе всё же пройдут, но с некоторыми ограничениями.