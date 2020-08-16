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Общество

В Псковской области зафиксированы новые заражения в трёх очагах коронавируса

В трёх очагах коронавируса зафиксированы новые заражения. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

Губернатор напомнил, что за сутки было выявлено 47 новых случаев.

«Эта цифра в том числе сложилась в результате появления двух очагов – в Псково-Печерском монастыре (четыре случая) и в санатории «Гороховое озеро» (шесть случаев)», – сообщил Михаил Ведерников.

Также глава региона отметил, что в Псковской областной клинической больнице плюс восемь случаев заражения.

«Вместе с этим сегодня +43 выздоровевших – это также больше, чем за последние дни», – добавил Ведерников.

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