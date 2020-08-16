Ещё 47 человек заболели коронавирусом в Псковской области

12:14, 16 августа 2020, ПАИ

В Псковской области коронавирусом заболело ещё 47 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на официальном канале о ситуации с коронавирусом в Псковской области.

За сутки количество заражённых увеличилось на 47. Всего в регионе коронавирусом заболело 4 190 человек, выздоровел 2 971, умерло 59.

Статистика по районам: Псков – 1 316, Великие Луки – 821, Бежаницкий район – 52, Великолукский район – 187, Гдовский район – 83, Дедовичский район – 64, Дновский район – 106, Красногородский район – 40, Куньинский район – 39, Локнянский район – 14, Невельский район – 143, Новоржевский район – 24, Новосокольнический район – 95, Опочецкий район – 44, Островский район – 298, Палкинский район – 51, Печорский район – 51, Плюсский район – 101, Порховский район – 148, Псковский район – 356, Пустошкинский район – 25, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 29, Стругокрасненский район – 46, Усвятский район – 24.