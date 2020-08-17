0
15:56
Клондайк диких ресурсов: Куда уходят псковские грибы и ягоды
15:23
Шахматная рассадка, маски и дезинфекторы: Когда в Пскове снова можно будет сходить в кино
15:04
Псковский губернатор заложил камень в основание нового мясоперерабатывающего комплекса
14:13
В Себежский заповедник - с QR-кодом: интервью с директором Себежского национального парка Надеждой Подоплекиной
14:13
Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Великолукский район
14:09
ФОТОФАКТ: заканчивается строительство подвесного моста в Великолукском районе
13:48
Ферма на 1800 коров откроется в Новосокольническом районе
Еще новости
Общество

Ферма на 1800 коров откроется в Новосокольническом районе

Фото: газета «Новосокольнический край»

В Новосокольническом районе откроется ферма на 1 800 коров. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 августа посетил Новосокольнический район с рабочим визитом, передаёт газета «Новосокольнический край».

В деревне Чирки Новосокольнического района в скором времени откроется ферма. Ее строительство идёт по графику, на данный момент уже завезли 640 голов. К 1 октября ферма должна заработать в полном объеме.

Как рассказали на ферме, за час автоматизированная система доит около 300 коров. Каждое животное имеет свой чип. Кроме того,  на ферме будет установлено видеонаблюдение, которое позволит наблюдать за  животными и тем, что происходит в помещении,  в режиме онлайн. Обслуживать ферму будет 74 человека, средняя зарплата персонала составит  35 тысяч рублей. В завершение визита на строящуюся ферму губернатор отметил, что будет также отремонтирована дорога, которая ведёт к  животноводческому комплексу.

Соглашение о строительстве фермы на 1,8 тысячи голов на ПМЭФ было заключено в июне прошлого года. В сентябре 2019 года Михаил Ведерников дал старт строительству молочной фермы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Клондайк диких ресурсов: Куда уходят псковские грибы и ягоды
17 августа 2020
Клондайк диких ресурсов: Куда уходят псковские грибы и ягоды
Псковский губернатор заложил камень в основание нового мясоперерабатывающего комплекса
17 августа 2020
Псковский губернатор заложил камень в основание нового мясоперерабатывающего комплекса
В Себежский заповедник - с QR-кодом: интервью с директором Себежского национального парка Надеждой Подоплекиной
17 августа 2020
В Себежский заповедник - с QR-кодом: интервью с директором Себежского национального парка Надеждой Подоплекиной 1
Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Великолукский район
17 августа 2020
Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Великолукский район
ФОТОФАКТ: заканчивается строительство подвесного моста в Великолукском районе
17 августа 2020
ФОТОФАКТ: заканчивается строительство подвесного моста в Великолукском районе
Ферма на 1800 коров откроется в Новосокольническом районе
17 августа 2020
Ферма на 1800 коров откроется в Новосокольническом районе
В Порхове после ремонта открыли детский сад «Солнышко»
17 августа 2020
В Порхове после ремонта открыли детский сад «Солнышко»
Администратора на ресепшен ищет псковский фитнес-клуб «С-Фитнес»
17 августа 2020
Администратора на ресепшен ищет псковский фитнес-клуб «С-Фитнес»

Идет загрузка...