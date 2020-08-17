Ферма на 1800 коров откроется в Новосокольническом районе

13:48, 17 августа 2020, ПАИ

В Новосокольническом районе откроется ферма на 1 800 коров. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 августа посетил Новосокольнический район с рабочим визитом, передаёт газета «Новосокольнический край».

В деревне Чирки Новосокольнического района в скором времени откроется ферма. Ее строительство идёт по графику, на данный момент уже завезли 640 голов. К 1 октября ферма должна заработать в полном объеме.

Как рассказали на ферме, за час автоматизированная система доит около 300 коров. Каждое животное имеет свой чип. Кроме того, на ферме будет установлено видеонаблюдение, которое позволит наблюдать за животными и тем, что происходит в помещении, в режиме онлайн. Обслуживать ферму будет 74 человека, средняя зарплата персонала составит 35 тысяч рублей. В завершение визита на строящуюся ферму губернатор отметил, что будет также отремонтирована дорога, которая ведёт к животноводческому комплексу.

Соглашение о строительстве фермы на 1,8 тысячи голов на ПМЭФ было заключено в июне прошлого года. В сентябре 2019 года Михаил Ведерников дал старт строительству молочной фермы.