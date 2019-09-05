Михаил Ведерников дал старт строительству молочной фермы в Новосокольническом районе

15:43, 05 сентября 2019, ПАИ

5 сентября в Новосокольническом районе губернатор Псковской области Михаил Ведерников заложил первый камень в строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Закладку камня Михаил Ведерников провёл вместе с гендиректорм компании-инвестора «Красное знамя», депутатом Псковского областного Собрания Андреем Козловым.

Сдать ферму планируют в сентябре в 2020 года.

Михаил Ведерников подчеркнул, что и для района, и для области строительство фермы - важный проект. «Мы поддерживаем тех инвесторов, которые к нам приходят. Ферма крупная и хорошо, что взяты такие темпы: за 2 года вы намерены всё завершить», - сказал губернатор.

Андрей Козлов поблагодарил главу региона за поддержку и сообщил, что уже к зиме здесь будут завершены все бетонные работы. «Работы идут по графику», - отметил он.

Новая ферма будет работать по принципу беспривязно-боксового содержания с доением на карусельной доильной установке. В Новосокольническом районе построят три коровника и родильное отделение. Инвестор намерен вложить в возведение объекта более 1,1 млрд рублей. После выхода на проектную мощность здесь планируется производить свыше 14 тысяч тонн молока в год.