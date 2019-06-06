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Экономика

Соглашение о строительстве фермы на 1,8 тысяч голов заключено на ПМЭФ

На площадке Петербургского международного экономического форума 6 июня Псковская область заключила соглашение о строительстве в Новосокольническом районе современной молочной фермы на 1,8 тыс. фуражных коров. Подписи под документом поставили заместитель губернатора области Нинель Салагаева и генеральный директор ОАО «Красное знамя», депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Андрей Козлов отметил, что молочное животноводство является в России приоритетной отраслью. При этом, подчеркнул он, в стране всё ещё наблюдается дефицит молока. «Псковская область, с учетом ее природных и экологических особенностей, избыточной системы увлажнения — оптимальна для выращивания молодняка и доения коров. Это современный проект, в котором учтен опыт наших соседей из европейских стран и будут применены уникальные технологии содержания и доения животных», — сказал гендиректор «Красного знамени».

Нинель Салагаева назвала подписание соглашения важным и значимым событием.  По её словам, именно молочное животноводство является одной из ведущих отраслей экономики Псковской области. «Надеемся, что это первый камушек в строительство новых молочных комплексов, и впереди нас ждет реализация нескольких проектов в этой сфере. Примечательно, что наш внутренний бизнес начинает инвестировать в новые проекты. Это показатель грамотно выстроенных взаимоотношений, доверия власти», — заявила вице-губернатор.

Новая ферма, проект которой был признан стратегическим, будет работать по принципу беспривязно-боксового содержания с доением на карусельной доильной установке. В её состав войдут три современных коровника и родильное отделение. Вложить в ферму инвестор намерен более 1,1 млрд рублей. После выхода на проектную мощность планируется производить более 14 тыс. тонн молока в год.   

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