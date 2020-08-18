Александр Братчиков предложил сделать велосипедную дорожку на улице Инженерной

10:57, 18 августа 2020, ПАИ

На улице Инженерной в Пскове Александр Братчиков предложил сделать велосипедную дорожку. Об этом глава администрации города рассказал во время рабочего выезда к месту ремонта псковских дорог 18 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Во время осмотра реконструкции перекрёстка Инженерная – Индустриальная Александр Братчиков отметил, что тротуар вдоль улицы Инженерной достаточно широкий и позволит сделать на нём велосипедную дорожку.

Ранее Михаил Ведерников предложил сделать велосипедную дорожку вдоль Рижского проспекта в Пскове.