Бассейн «Барс» в Пскове откроется в ближайшее время
В Пскове детский бассейн «Барс» возобновит работу в ближайшее время. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
По словам Коновалова, согласно Указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, все бассейны могут возобновлять свою работу. Коновалов рассказал, что простой был долгим и сейчас в бассейне «Барс» оборудование проходит технологическую профилактику.
Планируется, что бассейн начнет работу с начала учебного года.
Известно, что родители детей, которые занимаются плаванием в Пскове, возмущались тем, что городской спортивный бассейн «Барс» до сих пор не открылся, поскольку спортивная школа пытается сэкономить деньги на запуске. Дети не тренируются с марта.