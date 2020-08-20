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Бассейн «Барс» в Пскове откроется в ближайшее время
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Общество

Бассейн «Барс» в Пскове откроется в ближайшее время

Спортивный бассейн "Барс" в пскове начнет работу с сентября. Фото ПАИ.

В Пскове детский бассейн «Барс» возобновит работу в ближайшее время. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.  

По словам Коновалова, согласно Указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, все бассейны могут возобновлять свою работу. Коновалов рассказал, что простой был долгим и сейчас в бассейне «Барс» оборудование проходит технологическую профилактику.

Планируется, что бассейн начнет работу с начала учебного года.  

Известно, что родители детей, которые занимаются плаванием в Пскове, возмущались тем, что городской спортивный бассейн «Барс» до сих пор не открылся, поскольку спортивная  школа пытается сэкономить деньги  на запуске. Дети не тренируются с марта.

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