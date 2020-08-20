600 тысяч рублей выиграл в лотерею житель Псковской области

12:43, 20 августа 2020, ПАИ

Житель Псковской области выиграл 600 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Столото».

Житель региона выиграл автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей в «Русское лото», ему повезло в 1344-м тираже. Победитель участвует в лотереях на протяжении трёх лет. Счастливый билет он приобрел в почтовом отделении.

«Я даже несколько раз протер глаза, когда смотрел на экран. Вот это я удачно на почту зашел», - поделился впечатлениями участник.

Свой приз пскович оформил деньгами. А как ими распорядиться, он еще подумает. Ранее многодетный отец из Псковской области выиграл в лотерею 1 млн рублей.