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Общество

600 тысяч рублей выиграл в лотерею житель Псковской области

Житель Псковской области выиграл 600 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Столото».

Житель региона выиграл автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей в «Русское лото», ему повезло в 1344-м тираже. Победитель участвует в лотереях на протяжении трёх лет. Счастливый билет он приобрел в почтовом отделении.

«Я даже несколько раз протер глаза, когда смотрел на экран. Вот это я удачно на почту зашел», - поделился впечатлениями участник.

Свой приз пскович оформил деньгами. А как ими распорядиться, он еще подумает. Ранее многодетный отец из Псковской области выиграл в лотерею 1 млн рублей.

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