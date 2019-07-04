Выигрыш в лотерею многодетный отец из Псковской области потратит на покупку квартиры для сына

12:23, 04 июля 2019, ПАИ

Многодетный отец из Псковской области выиграл 1 миллион рублей рублей в 1279-м тираже «Русского лото». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Спортлото», выигрыш мужчина намерен потратить на покупку квартиры для сына, который вскоре должен вернуться из армии.

Победитель начал участвовать в государственных лотереях год назад, вдохновившись примером своей знакомой, которая ранее выиграла автомобиль.

«Счастливый билет я приобрел в продуктовом магазине. Долго не мог выбрать и положился на удачу, вытянул из пачки тот самый заветный», — рассказал отец пятерых детей.