12 км дорог планируется отремонтировать в Бежаницком районе
В Бежаницком районе планируется отремонтировать 12 км автодорог. Об этом рассказал глава Бежаницкого района Сергей Михеев.
«Большое количество дорог ремонтируется, участвуем в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил Сергей Михеев.
Глава района рассказал, что на территории муниципалитета укладывают асфальт на 12 км дорог.
«В рамках нацпроекта выделено 70 млн рублей на строительство моста через реку Ашевка», - подчеркнул Сергей Михеев.
Глава района отметил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников помогает району с проблемами в жилищно-коммунальной сфере. В частности, с вопросами приобретения новых газовых котлов. В районе завершается строительство Дома культуры, на который выделено 82 млн рублей.