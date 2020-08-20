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Общество

12 км дорог планируется отремонтировать в Бежаницком районе

Фото: Арминэ Абрамян

В Бежаницком районе планируется отремонтировать 12 км автодорог. Об этом рассказал глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

«Большое количество дорог ремонтируется, участвуем в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил Сергей Михеев.

Глава района рассказал, что на территории муниципалитета укладывают асфальт на 12 км дорог.

«В рамках нацпроекта выделено 70 млн рублей на строительство моста через реку Ашевка», - подчеркнул Сергей Михеев.

Глава района отметил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников помогает району с проблемами в жилищно-коммунальной сфере.  В частности, с вопросами приобретения новых газовых котлов. В районе завершается строительство Дома культуры, на который выделено 82 млн рублей.

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