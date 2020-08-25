Александр Нестерук рассказал, как будет организована учеба в школах с 1 сентября

12:45, 25 августа 2020, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на педагогическом совете 25 августа в Пскове рассказал, как будет организована учеба в школах в регионе. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Нестерука, работа детских образовательных учреждений регламентирована правилами до 1 января следующего года. В частности, теперь в школах не будет общего звонка, занятия будут смещены, чтобы ограничить общение детей на переменах. По мнению Нестерука, смещение позволит более рационально использовать площади обеденных залов и более правильно организовывать питание школьников. Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, обед у школьников теперь должен идти не менее 20 минут, но вторые смены в этом случае будут питаться после 15:00. Нестерук уверен, что смещение расписания позволит решить эту проблему.

Кроме того, Александр Нестерук рассказал, что занятия в школах будут начинаться с генеральной уборки с использованием дезинфицирующих средств, необходимо обеспечить работу школьных фильтров, не только для детей, но и для педагогов — «они более эффективны будут для педагогов, потому что у детей течение болезни проходит легко, в форме носителя без температуры, а взрослые чаще всего температурят».

«Обязательно должны быть условия для обработки рук при входе в здание и перед помещениями для приема пищи, в санузлах», - заявил Нестерук. Он добавил, что необходимо приобретать в школы оборудование, которое может работать в «присутствии людей».

Кроме того, Нестерук назвал жизненно важной необходимостью наличие мыла, туалетной бумаги и полотенец в санузлах школ. Также обязательно наличие у сотрудников пищеблока масок и перчаток, педагоги и дети могут находиться в учреждении без них. Правда, главный санитарный врач Псковской области не исключил, что первые два месяца педагогам придется работать в масках, чтобы «не потерять их и не нарушить учебный процесс».

Также главный санитарный врач сообщил, что торжественные линейки в этом году пройдут только для первоклассников и учеников выпускных классов.