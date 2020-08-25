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Общество

Линейки 1 сентября в Псковской области пройдут только для первоклассников и 11-классников

Фото ПАИ.

Традиционные торжественные линейки 1 сентября в этом году из-за пандемии коронавируса пройдут только для первоклассников и учащихся выпускных классов. Об этом заявил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, главный санитарный врач Александр Нестерук в ходе областного педсовета, который проходит 25 августа. 

«Торжественные линейки - это большой праздник для первоклассников, поэтому они должны быть проведены, так же как и для учащихся 11-х классов», - сообщил Александр Нестерук. 

 По рекомендации Роспотребнадзора остальные классы должны будут находиться в кабинетах, традиционных массовых мероприятий на пришкольных территориях не будет. 

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