Линейки 1 сентября в Псковской области пройдут только для первоклассников и 11-классников

12:19, 25 августа 2020, ПАИ

Традиционные торжественные линейки 1 сентября в этом году из-за пандемии коронавируса пройдут только для первоклассников и учащихся выпускных классов. Об этом заявил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, главный санитарный врач Александр Нестерук в ходе областного педсовета, который проходит 25 августа.

«Торжественные линейки - это большой праздник для первоклассников, поэтому они должны быть проведены, так же как и для учащихся 11-х классов», - сообщил Александр Нестерук.

По рекомендации Роспотребнадзора остальные классы должны будут находиться в кабинетах, традиционных массовых мероприятий на пришкольных территориях не будет.