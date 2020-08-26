Публикуем расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 27-28 августа
27 и 28 августа в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре пройдут богослужения в честь Успения Пресвятой Богородицы. Псковская епархия организует прямые трансляции богослужений.
27 августа (в четверг) в 17:30 состоися малая вечерня, крестный ход с иконой Успения Пресвятой Богородицы и праздничное всенощное бдение.
28 августа (в пятницу) – Успение Пресвятой Богородицы, престольный праздник Псково-Печерского монастыря. В 10:00 состоится праздничная Божественная литургия, в 18:00 – всенощное бдение с чином погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы.