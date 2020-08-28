Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Псковской области.
Заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 состоится 28 августа в 13:30 в администрации Псковской области.
Ранее Telegram-канал «Официальный канал Псковской области» анонсировал продление ограничений, связанных с распространением коронавируса в Псковской области, до 30 сентября. Планируется, что это решение будет принято на сегодняшнем заседании оперштаба.