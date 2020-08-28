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Общество

Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлят до 30 сентября

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, в Псковской области продлят до 30 сентября. Планируется, что такое решение будет принято на очередном заседании оперштаба 28 августа, анонсировал Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Также на оперативном штабе будет обсуждаться работа надувных уличных аттракционов, детских комнат отдыха и развлекательных центров, расширение возможностей проведения массовых мероприятий.

«Остальные ограничения планируется продлить до 30 сентября», - говорится в сообщении.

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