Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлят до 30 сентября
Ограничения, связанные с распространением коронавируса, в Псковской области продлят до 30 сентября. Планируется, что такое решение будет принято на очередном заседании оперштаба 28 августа, анонсировал Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».
Также на оперативном штабе будет обсуждаться работа надувных уличных аттракционов, детских комнат отдыха и развлекательных центров, расширение возможностей проведения массовых мероприятий.
«Остальные ограничения планируется продлить до 30 сентября», - говорится в сообщении.