Почти 18 млн человек в мире вылечились от коронавируса

11:58, 01 сентября 2020, ПАИ

По состоянию на 1 сентября в мире зарегистрировано 25 655 736 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 855 114 человек. Количество выздоровевших – 17 954 731.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 6 211 816. В этой стране от коронавируса умерло 187 737 человек, выздоровело – 3 456 263.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 000 048 человек, 815 705 пациентов выздоровело, 17 299 – умерло. В Псковской области выявлено 4 662 случая заражения коронавирусом, 3 343 человека выздоровело, 65 – умерло.