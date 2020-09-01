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Общество

4 662 жителя Псковской области заразились коронавирусом

4 662 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. По состоянию на утро 1 сентября коронавирус за последние сутки подтвердили у 24 человек.

Выздоровело 3 343 пациента (за сутки – 9). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 82 696 (за сутки – 773) тестов на коронавирус.

«За сутки проведено 773 исследования, +24 новых случая, выздоровело +9 человек. В активных очагах всё спокойно. Впереди – начало учебного года. Мы приняли все необходимые меры, чтобы обезопасить наших детей и педагогов от вируса. Прошу и вас соблюдать все предписания для собственной безопасности и здоровья своих близких и коллег. Вместе справимся. Берегите себя!» – написал губернатор.

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