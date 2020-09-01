ВИДЕО: Что связывает Киркорова, Волочкову и Бежаницы
60-летняя жительница бежаницкой деревни Дворцы Марина Лебедева хочет подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса, как старейшая обладательница молочного зуба. Накануне она получила подтверждение своей уникальности на общероссийском уровне — женщина попала в Книгу рекордов России, там она соседствует с Филиппом Киркоровым и Анастасией Волочковой. Чтобы доказать комиссии право называться рекордсменкой, Марина Лебедева предоставила необходимые официальные документы.