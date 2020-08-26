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Как зуб жительницу Псковской области до Книги рекордов Гиннесса довел

В небольшой деревне Дворцы Бежаницкого района Псковской области живет 60-летняя Марина Викторовна Лебедева, обладательница редкой белоснежной улыбки и... молочного зуба. Этот рекорд официальный. И не последний.

Марина Викторовна встретила нас у своего дома, который, пожалуй, в деревне самый красивый. Улыбка и обаяние сразу расположили к себе. В доме нас встретила мама Марины Викторовны Екатерина Ивановна. Живут они хоть и вдвоем, но рассказы все велись вокруг их большой семьи. И Марина Викторовна, и Екатерина Ивановна с удовольствием рассказывают о внуках-правнуках. А зуб… Ну что зуб...

Зубам Марины Викторовны иные молодые позавидуют. Фото Дарьи Хватковой / ПАИ

Родилась Марина в многодетной семье. Сперва жили на Урале, в Курганской области. После развода родителей переехали в Псковскую область, в деревню Монино. Росли без отца, воспитанием и содержанием большой семьи занималась мама - Екатерина Ивановна... Было тяжелое время, денег совсем не хватало…

И так сложилось, что впоследствии Марина Викторовна всего несколько раз в жизни посещала стоматолога. Проблем с зубами никогда не было, рассказывает она: «От мамы передалось, наследственное». Так что и было у Марины Викторовны к ее 60 годам всего два запломбированных зуба.

В 32 года, перед рождением второго ребенка, Марина Викторовна пошла на обследование в Бежаницах к врачу Татьяне Николаевне Кощеевой. И вот там после рентгена был обнаружен молочный зуб. Врачом была выдана справка: «73-й зуб является молочным». В переводе с медицинского на русский это означает: нижний левый временный клык.

Про уникальный зуб и справка имеется. Фото Дарьи Хватковой / ПАИ

В 2019 году Марине Викторовне дали инвалидность, были проблемы с глазами, и отправили на отдых в санаторий в Анапе. Там она познакомилась со своей соседкой по имени Наталья. Та обратила внимание на красивые, ровные и белоснежные зубы нашей героини. Выделялся только один зуб, который стал темнеть от времени. Когда Наталья узнала, что этот потемневший зуб является молочным, предложила зарегистрироваться в Книге рекордов России.

Так Марина и сделала. Помог ей в этом племянник Александр. Заявку рассматривала специальная комиссия из пяти человек. Наличие молочного зуба у женщины было подтверждено - и ее «рекорд» внесли в книгу.

Марина Викторовна показала нам официальную грамоту, красивую, на бархате, и значок с надписью «Книга рекордов России». Все заверено подписями и печатями.

Рекорд был зарегистрирован в 2019 году

13 марта 2019 года рекорд Марины Викторовны выложили на сайт. Сейчас, если вбить в поисковике запрос «Молочный зуб рекорд Россия», то первой же строчкой — она, Марина Викторовна.

Кстати, стоматологи говорят, что под молочным зубом есть у нее и постоянный, но пока не проклюнулся. В общем, если молочный продержится до 70-80 лет — будет новый рекорд.

Мы спросили у Марины Викторовны, а зачем ей это нужно, такой вот зуб и рекорд. Оказывается, есть планы.

С помощью своего молочного зуба Марина Викторовна хочет попробовать поправить благосостояние семьи. Фото Дарьи Хватковой / ПАИ

«Я считаю, что войти в Книгу рекордов России — это неплохой результат. Быть одним человеком в России с такой особенностью - это просто замечательно, - говорит. - Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Буду подавать заявку в Лондон, чтобы меня добавили в Книгу рекордов Гиннесса. Я видела по телевизору репортаж с женщиной, которая прославилась и обеспечила свою семью из-за груди 33-го размера. Я бы тоже хотела, чтобы обо мне узнали и я бы смогла войти в историю, к тому же параллельно обеспечивая свою семью».

Марина Викторовна и ее мама Екатерина Ивановна. Крепкие зубы - это у них семейное. Фото Дарьи Хватковой / ПАИ

Марине Викторовне и так есть чем гордиться. Она ветеран труда. Училась в Ленинграде на ученого-агронома и работала по специальности. Успела поработать и в райпотребкооперации, учителем по пению. 16 лет отработала в социальной защите. Итого - 37 лет непрерывной работы. Ну а теперь Марина Викторовна — предприниматель. Бодрости ей не занимать. Это у них семейное.

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