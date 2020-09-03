0
19:56
Газификация жилых домов в поселке Середка Псковского района завершится в декабре
19:37
Юлия Пересильд о съемках у Месхиева: Это, конечно, ад
19:19
Возможные поправки к законопроекту «О молодёжной политике в РФ» обсудили члены псковского Молодёжного парламента
18:50
Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
18:06
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:31
Южный ветер и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 4 сентября
17:08
Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей
Еще новости
Общество

Юлия Пересильд о съемках у Месхиева: Это, конечно, ад

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, которая сыграет главную роль в новом фильме художественного руководителя Псковского театра драмы, кинорежиссёра Дмитрия Месхиева, поделилась воспоминаниями о работе с постановщиком.

«16 лет назад студенткой второго курса снималась у него. Это был, конечно, ад, но я за так благодарна ему, что это было», - написала Пересильд в своем Instagram.

По ее словам, после тех съемок «уже ничего не страшно», этот опыт оказался для актрисы полезным и сильно повлиял на ее дальнейшие работы.

Дмитрий Месхиев приступил к съемкам своей новой ленты «Хорошие девочки попадают в рай» 31 августа. По словам режиссера, речь в картине пойдет «о петербургской жизни, о молодёжи, о среднем поколении». Рецензию кинообозревателя ПАИ Муслима Камалова на предыдущий фильм Месхиева можно прочитать здесь

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Газификация жилых домов в поселке Середка Псковского района завершится в декабре
03 сентября 2020
Газификация жилых домов в поселке Середка Псковского района завершится в декабре
Юлия Пересильд о съемках у Месхиева: Это, конечно, ад
03 сентября 2020
Юлия Пересильд о съемках у Месхиева: Это, конечно, ад
Возможные поправки к законопроекту «О молодёжной политике в РФ» обсудили члены псковского Молодёжного парламента
03 сентября 2020
Возможные поправки к законопроекту «О молодёжной политике в РФ» обсудили члены псковского Молодёжного парламента
Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
03 сентября 2020
Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 сентября 2020
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Южный ветер и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 4 сентября
03 сентября 2020
Южный ветер и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 4 сентября
Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей
03 сентября 2020
Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей
Игорь Иванов: В реализации профсоюзных программ больше не будет избирательности
03 сентября 2020
Игорь Иванов: В реализации профсоюзных программ больше не будет избирательности

Идет загрузка...