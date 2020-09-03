Юлия Пересильд о съемках у Месхиева: Это, конечно, ад

19:37, 03 сентября 2020, ПАИ

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, которая сыграет главную роль в новом фильме художественного руководителя Псковского театра драмы, кинорежиссёра Дмитрия Месхиева, поделилась воспоминаниями о работе с постановщиком.

«16 лет назад студенткой второго курса снималась у него. Это был, конечно, ад, но я за так благодарна ему, что это было», - написала Пересильд в своем Instagram.

По ее словам, после тех съемок «уже ничего не страшно», этот опыт оказался для актрисы полезным и сильно повлиял на ее дальнейшие работы.

Дмитрий Месхиев приступил к съемкам своей новой ленты «Хорошие девочки попадают в рай» 31 августа. По словам режиссера, речь в картине пойдет «о петербургской жизни, о молодёжи, о среднем поколении». Рецензию кинообозревателя ПАИ Муслима Камалова на предыдущий фильм Месхиева можно прочитать здесь.