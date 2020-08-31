Псковичка Юлия Пересильд исполнит главную роль в новом фильме Дмитрия Месхиева
Художественный руководитель Псковского театра драмы, кинорежиссёр Дмитрий Месхиев приступил к съёмкам нового фильма под названием «Хорошие девочки попадают в рай». Об этом режиссёр сообщил корреспонденту Псковского агентства информации.
В своём Instagram Дмитрий Месхиев написал: «Начали снимать. Интересно, что получится из этой безумной затеи».
Псковскому агентству информации Месхиев рассказал, что фильм будет «о петербургской жизни, о молодёжи, о среднем поколении». «Вообще такое питерское кино, все съёмки будут проходить в Питере. Продолжительность мне сейчас сложно назвать, но надеюсь, что сейчас вот осенью мы всё закончим», - рассказал режиссёр.
Главную роль в новой картине Дмитрия Месхиева исполнит актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд.
В комментариях к посту о начале съёмок в Instagram она попросила оставить ей «кусочек тарелки» - по традиции, перед тем как приступить к съёмочному процессу, режиссёр разбивает тарелку, на которой указаны все те, кто принимает участие в создании картины.