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Общество

Древние песнопения прозвучали в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря

Фото: "Фрески Пскова Pskovmural".

Кураторы проекта «Древние сакральные пространства Северо-Запада России: звуковая карта» посетили Псков. Об этом сообщается в группе отдела фресок Псковского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Проект предполагает создание интерактивной звуковой интернет-карты древних церквей Северо-Запада России. Рассматривается участие в проекте Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.

Для составления интерактивной карты специалисты изучат звуковые особенности сакральных пространств и запишут серию концертов-лекций с исполнением произведений XII–XVII веков знаменного, строчного, демественного распевов, авторских распевов русских царей, а также литургического чтения.

Для записи концертов-лекций выбрали пять храмов Пскова, в том числе объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждому храму подберут свой репертуар из 5-8 песнопений, которые с большой степенью вероятности могли исполняться в его стенах в период Древней Руси.

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник выступает партнером проекта.

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