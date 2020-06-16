Интерактивную звуковую карту сакральных пространств Древней Руси создадут теологи ПсковГУ

10:17, 16 июня 2020, ПАИ

В рамках грантового проекта теологи ПсковГУ совместно с петербургскими коллегами соберут материал аутентичных церковных песнопений храмов Пскова, Новгорода и Старой Ладоги, переведут его в формат концертов-лекций и нанесут его на цифровую карту древних храмов. Сумма финансирования проекта составляет 4,2 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Грант получен совместно кафедрой философии и теологии ПсковГУ и кафедрой древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории.

«Основная идея проекта – составление интерактивной звуковой интернет-карты древних церквей Северо-Запада России, - отметила руководитель проекта, доцент кафедры философии и теологии кандидата искусствоведения Ирина Герасимова. – Выбрав любой из храмов, нанесенных на карту, пользователь сможет услышать аутентичные древнерусские песнопения, записанные в пространстве именно этого храма, а также прочитать сопутствующую информацию о храме».

Для записи концертов-лекций были выбраны 6 храмовых объектов Новгорода, 5 храмов Пскова и 3 храма Старой Ладоги. Из 14 храмовых объектов, выбранных для проекта, 11 внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО. Каждому храму будет подобран свой репертуар из 5-8 песнопений, имеющих к нему непосредственное отношение, которые с большой степенью вероятности могли исполняться в его стенах в период Древней Руси. Концерты будут доступны для посещения всеми желающими. Вместе с преподавателями проект будут реализовывать и молодые исследователи - пятеро студентов направления «Теология» включены в проект.

Результаты проекта «Древние сакральные пространства Северо-Запада России: звуковая карта» будут представлены не только на сайте проекта, но и в ходе публичных мероприятий в Санкт-Петербурге, Новгороде, Пскове, Старой Ладоге. Планируется также издать вступительную статью, описывающую особенности звучащего пространства храмов, и певческие материалы, включающие расшифровки древнерусских распевов XII–XVI веков.